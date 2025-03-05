وزير الدفاع البريطاني يتجه إلى واشنطن للقاء نظيره الأمريكي

لندن - (د ب أ)

توجه وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، إلى واشنطن، اليوم الأربعاء، وذلك بعدما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه "مستعد" للعمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتعهد الرئيس الأوكراني بأن "هذا هو الوقت لتصحيح الأمور" مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بينما سوف تتواصل محادثات بشأن سلام محتمل عندما يلتقي هيلي نظيره الأمريكي بيت هيجسيث غدا الخميس، بحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وتعهد ترامب في كلمته أمام الكونجرس أمس الثلاثاء، بالدعم لزيلينسكي قائلا إنه يقدر الخطاب الذي أرسله الرئيس الأوكراني الذي واجه جمهورا عدائيا مع ترامب ونائب الرئيس جيه دي فانس الجمعة الماضية في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض.

وتمت الموافقة على رحلة هيلي الأسبوع الماضي بعدما أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر زيادة الإنفاق الدفاعي البريطاني إلى 5ر2 % من إجمالي الناتج المحلي وتأتي بعد أيام من إيقاف الولايات المتحدة المساعدة العسكرية لكييف.