بعد مشادات البيت الأبيض.. أوكرانيا تطرح قمصانًا تحمل اقتباسًا من لقاء زيلينسكي وترامب

(وكالات)

أعلنت الحكومة الأوكرانية عن إطلاق مبادرة لجمع التبرعات عبر منصة "United24"، من خلال بيع قمصان تحمل عبارة "سأرتدي بدلة عندما تنتهي الحرب"، وهي جملة قالها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي.

وشهد اللقاء بين زيلينسكي وترامب توترًا كبيرًا، حيث دار تلاسُن حاد بين الرئيس الأوكراني من جهة، وترامب ونائبه جي دي فانس من جهة أخرى، مما أدى في النهاية إلى إلغاء المؤتمر الصحفي المشترك. كما انتشرت مقتطفات من الاجتماع على نطاق واسع، بما في ذلك تعليق ترامب على عدم ارتداء زيلينسكي بدلة رسمية.

وقامت منصة United24، وهي منصة مدعومة من الحكومة الأوكرانية لجمع التبرعات خلال الحرب، بسحب قرعة لتوزيع 100 قميص يحمل رد زيلينسكي الشهير. يمكن لأي شخص يتبرع بمبلغ 24 دولارًا أو أكثر دعم الجهود الدفاعية لكييف والمشاركة في السحب.

وجاء في منشور المنصة: "سيأتي وقت نرتدي فيه جميعًا البدلات، أما الآن، فقد حان وقت مساعدة أوكرانيا على إنهاء هذه الحرب".

وتزايدت التوترات بين ترامب وزيلينسكي في الأسابيع الأخيرة، حيث وصف ترامب الرئيس الأوكراني بأنه "ديكتاتور بدون انتخابات" واتهمه بأنه قام "بعمل رهيب"، كما ألقى باللوم على أوكرانيا في اندلاع الحرب مع روسيا.

وأثناء الاجتماع في البيت الأبيض، خاطب ترامب زيلينسكي بلهجة حادة قائلًا: "لا تخبرنا بما سنشعر به. أنت لست في موقع يسمح لك بإملاء ذلك. أنت لا تملك الأوراق الآن. معنا، تبدأ في الحصول على الأوراق".

وأضاف ترامب: "أنت تقامر بحرب عالمية ثالثة، وما تفعله غير محترم للغاية تجاه هذه الدولة التي دعمتك."

وفي تطور جديد، أعلن ترامب أمس الاثنين عن إيقاف المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف، بعد أن كان يضغط على أوكرانيا لتوقيع اتفاق يمنح الولايات المتحدة الوصول إلى مواردها من المعادن النادرة.