الأطول منذ 60 عاما.. أبرز ما جاء في خطاب ترامب أمام الكونجرس

القاهرة- مصراوي

ألقى الرئيس دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، أول خطاب مشترك له أمام الكونجرس منذ عودته إلى السلطة، مؤكدًا للمشرعين أن "أمريكا عادت"، ومستعرضًا سلسلة من الإجراءات التي اتخذها خلال الأسابيع الستة الأولى من ولايته الثانية، والتي شملت ترحيل المهاجرين وفرض الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين الرئيسيين.

على مدار 100 دقيقة، وهو الخطاب الأطول منذ 60 عامًا على الأقل، هاجم ترامب مرارًا إدارة بايدن، محملًا سلفه مسؤولية ارتفاع الأسعار والمعابر الحدودية غير القانونية. كما أشاد بدور الملياردير إيلون ماسك، الذي عُهد إليه بخفض الإنفاق الفيدرالي عبر وزارته المختصة بالكفاءة الحكومية، وكان حاضرًا في مبنى الكابيتول أثناء الخطاب.

لكن ما سيبقى عالقًا في الأذهان من هذا الخطاب هو حالة الاضطراب التي عكست الانقسامات الحزبية العميقة داخل القاعة، حيث قاطع العديد من المشرعين الديمقراطيين حديث ترامب بشكل علني، وتمت إزالة بعضهم أو انسحبوا احتجاجًا.

وفي واحدة من أكثر اللحظات توترًا، قاطعه النائب الديمقراطي آل جرين من تكساس، الذي كان يجلس على بعد صفوف قليلة أمام المنصة، صائحًا: "ليس لديك تفويض لقطع برنامج Medicaid!"، في إشارة إلى قرار الميزانية المدعوم من الجمهوريين والذي قد يهدد تغطية التأمين الصحي للملايين من المستفيدين. عندها، طلب رئيس مجلس النواب مايك جونسون من الحرس إخراج جرين من القاعة.

غطى خطاب ترامب في مجمله نفس القضايا التي ركزت عليها حملته الانتخابية، مثل التنمية الاقتصادية، وتشديد سياسات الهجرة، وإعادة توجيه السياسة الخارجية الأمريكية. كما استغل الفرصة لترسيخ أجندته والرد على أي معارضة محتملة داخل حزبه. ومع امتلاك الجمهوريين أغلبية ضئيلة في مجلسي النواب والشيوخ، حرص ترامب على استخدام الخطاب لحشد التأييد لسياساته، في ظل توتر داخلي متزايد داخل الحزب الجمهوري حول قضايا مثل التجارة والمساعدات الخارجية.

وقال ترامب في إحدى اللحظات اللافتة: "زملائي الأمريكيون، استعدوا لمستقبل لا يصدق، لأن العصر الذهبي لأمريكا قد بدأ للتو. لن يكون مثل أي شيء شوهد من قبل"، مستعيدًا عبارة استخدمها أيضًا في خطاب تنصيبه.

ترامب يهاجم بايدن

كرر ترامب مرارًا ذكر اسم الرئيس السابق جو بايدن، واصفًا إياه بـ "أسوأ رئيس في تاريخ أمريكا"، وزاعمًا أنه استغل منصبه "لملاحقته قضائيًا بشراسة". ومن النادر أن يذكر الرؤساء خصومهم السياسيين بالاسم خلال الجلسات المشتركة للكونغرس.

كما ألقى باللوم على بايدن في ارتفاع أسعار السلع الأساسية، متعهدًا بخفضها فور توليه المنصب. وقال ساخرًا: "جو بايدن ترك أسعار البيض تخرج عن نطاق السيطرة بشكل خاص"، ما أثار صيحات الاستهجان من الديمقراطيين. ثم توجه إلى وزيرته، قائلاً: "الوزيرة "بروك رولينز" قم بعمل جيد في ذلك".

ومن الواضح أن تأكيد ترامب كان يهدف إلى استغلال الإحباط الذي يشعر به العديد من الناخبين بشأن ارتفاع الأسعار. إضافة إلى تسارع التضخم الشهر الماضي مع ارتفاع تكلفة البقالة والبنزين والإيجارات، حيث تُظهر استطلاعات الرأي أن التضخم وارتفاع الأسعار يظلان القضية الأولى للناخبين. وأظهر استطلاع حديث أجرته رويترز وإيبسوس أن 52٪ من المشاركين لا يعتقدون أن ترامب يفعل ما يكفي لخفض الأسعار.

كما ألقى ترامب باللوم على بايدن في المعابر الحدودية غير القانونية والحوادث العنيفة التي تورط فيها مهاجرون، بما في ذلك وفاة لاكين رايلي، وهي طالبة من جورجيا تبلغ من العمر 22 عامًا، قُتلت على يد مهاجر فنزويلي كان في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وتم القبض عليه سابقًا ثم أُفرج عنه من قبل السلطات.

وقال ترامب: "سُرقت لاكين منا على يد عضو عصابة أجنبي وحشي غير قانوني، تم القبض عليه أثناء التعدي على حدود بايدن الجنوبية المفتوحة، ثم أُطلق سراحه في الولايات المتحدة بموجب السياسات القاسية لتلك الإدارة الفاشلة".

كما انتقد ترامب قانون CHIPS والعلوم الذي أُقرَّ بتوافق الحزبين، وهو قانون شامل من حقبة إدارة بايدن سعى إلى تعزيز إنتاج أشباه الموصلات محليًا. قال ترامب أمام العديد من المشرعين الذين أقرّوه: "قانون الرقائق الخاص بكم مروع للغاية". وأضاف: "نحن نعطي مئات المليارات من الدولارات لمصنعي أشباه الموصلات، وهذا لا يعني شيئًا. إنهم يأخذون أموالنا ولا ينفقونها"، مدعيًا أن مصنعي الرقائق في الخارج لا يريدون دفع الرسوم الجمركية.

وتابع ترامب قائلًا: "يجب أن تتخلص من قانون CHIPS وكل ما تبقى، سيدي رئيس مجلس النواب، يجب أن تستخدمه لخفض الديون أو لأي سبب آخر تريده".

وخلال الخطاب أيضًا انسحب أكثر من ستة ديمقراطيين، بينما رفع آخرون لافتات وارتدوا قمصانًا احتجاجًا على أفعاله العدوانية منذ عودته إلى السلطة. وعندما وصف ترامب بايدن بأنه "أسوأ رئيس في التاريخ الأمريكي"، ردّ الديمقراطيون بسيلٍ من التعليقات المسموعة: "كذب بعد كذب بعد كذب"، قال أحدهم، فيما صاح آخر: "قل الحقيقة".

ورفعت النائبة رشيدة طليب، وهي ديمقراطية من ميشيغان، سبورة بيضاء كتبت عليها رسائل طوال الخطاب. في مرحلة ما، كان نصها "لا ملك!". أما النائب ماكسويل فروست، وهو ديمقراطي من فلوريدا، فقد نزل من المنصة بعد أن وقف مرتديًا قميصًا أسود كُتب عليه "لا ملوك يعيشون هنا".

خلال إحدى اللحظات التي انتشرت بشكل واسع، صرخ النائب الديمقراطي آل جرين من تكساس بأن ترامب "ليس لديه تفويض" لقطع برنامج ميديكيد، قبل أن يتم طرده من القاعة. وأخبر جرين الصحفيين في البيت الأبيض بعد ذلك أنه لا يعرف ما إذا كان سيواجه أي عقوبة رسمية، لكنه أكد: "الأمر يستحق إخبار الناس أن هناك بعض الأشخاص الذين سيقفون" في وجه ترامب.

قبل الخطاب، قال تجمع الحرية في مجلس النواب، وهو مجموعة من الجمهوريين اليمينيين المتطرفين، إنه سيوجه اللوم إلى أي ديمقراطي يُعطّل تصريحات ترامب. وكتب التجمع عبر منصة X: "زملائنا على علم بأن حق النقض للمضايقات لن يتم التسامح معه. سيتم توجيه اللوم إليك"، وهو انعكاس حاد بعد أن قام بعض الجمهوريين بمقاطعة بايدن مرارًا خلال خطاباته عن حالة الاتحاد.

لم يتضح بعد كيف سيرد الديمقراطيون على خطاب ترامب. لكن العديد من عضوات الكونجرس الديمقراطيات ارتدين ملابس وردية احتجاجًا على سياسات ترامب التي "تؤثر سلبًا على النساء والعائلات"، وفقًا لما ذكرته مجلة تايم لأول مرة. بينما ارتدى آخرون ملابس بألوان الأزرق والأصفر، في إشارة إلى دعمهم لأوكرانيا. لكن المقاطعات والعروض العلنية للاستياء تشير إلى مقاومة أوسع، وإن كانت مجزأة، لخطاب ترامب وسياساته بين الديمقراطيين.

بينما اختار العديد من الديمقراطيين، بمن فيهم النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز وحفنة من أعضاء مجلس الشيوخ، عدم حضور الخطاب.

في وقت لاحق، خاطب ترامب منتقديه مباشرة قائلًا: «أنظر إلى الديمقراطيين أمامي، وأدرك أنه لا يوجد شيء على الإطلاق يمكنني قوله لإسعادهم أو لجعلهم يقفون أو يبتسمون أو يصفقون. لا يمكنني فعل شيء»، وأضاف: «هؤلاء الأشخاص الجالسون هنا لن يصفقوا، ولن يقفوا، وبالتأكيد لن يهتفوا لهذه الإنجازات الفلكية».

رسم ترامب مرة أخرى صورة قاتمة لحالة الحدود الأمريكية، وألقى باللوم على إدارة بايدن فيما وصفه بسياسة الهجرة "الأقل أمانًا". ودعا الكونجرس إلى زيادة تمويل أمن الحدود، لا سيما لأجندة الترحيل الجماعي، وهو وعد حملته الانتخابية الذي لا يزال في طليعة أهدافه السياسية.

وقال ترامب: "لقد أرسلت إلى الكونغرس طلب تمويل مفصل يحدد بالضبط كيف سنقضي على هذه التهديدات، ونحمي وطننا، ونكمل أكبر عملية ترحيل في التاريخ الأمريكي، أكبر حتى من حامل الرقم القياسي الحالي، الرئيس دوايت دي أيزنهاور، رجل معتدل ولكنه كان شخصًا يؤمن بشدة بالحدود".

كما تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية متبادلة على الشركاء التجاريين للبلاد، بحجة أن دولًا مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية فرضت منذ فترة طويلة حواجز تجارية غير عادلة على السلع الأمريكية.

وقال إن الرسوم الجديدة - المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل - ستطابق الرسوم الجمركية والقيود التجارية التي تفرضها الدول الأخرى على الصادرات الأمريكية، مما يمثل تصعيدًا حادًا في أجندته التجارية الحمائية. وأعلن: "دول أخرى استخدمت الرسوم الجمركية ضدنا منذ عقود، والآن حان دورنا".

وأضاف: "أيًا كان ما يفرضونه علينا، فإننا نفرض عليهم تعريفة. التعريفات تدور حول جعل أمريكا غنية مرة أخرى وجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى. وهذا يحدث، وسيحدث بسرعة كبيرة. سيكون هناك القليل من الاضطراب، لكننا موافقون على ذلك. لن يكون هناك الكثير".

يأتي هذا الإعلان في أعقاب توجيه أصدره ترامب الشهر الماضي يأمر الوكالات الفيدرالية بدراسة جدوى الخطة. كما يأتي ذلك بعد أن فرض ترامب تعريفات مثيرة للجدل على ثلاثة من أكبر الشركاء التجاريين للبلاد، حيث بلغت الرسوم الجمركية 25٪ على الواردات المكسيكية والكندية، و20٪ على المنتجات الصينية.

وأطلق الإجراء حربًا تجارية، حيث ردت الصين بفرض رسوم جمركية تصل إلى 15٪ على الصادرات الزراعية الأمريكية، فيما أعلنت كندا أنها ستفرض رسومًا جمركية على أكثر من 100 مليار دولار من السلع الأمريكية في الأسابيع الثلاثة المقبلة.

وخلال خطابه، خصّ ترامب مؤسس سبيس إكس الملياردير إيلون ماسك، الذي أصبح شخصية محورية في جهود الإدارة لإعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية.

وقال ترامب وهو يروج لوزارة الكفاءة الحكومية: "DOGE - ربما سمعت عنها". "شكرًا لك، إيلون. أنت تعمل بجد. لم يكن بحاجة إلى هذا. لم يكن بحاجة إلى هذا." وأضاف الرئيس: "نحن نقدّر ذلك". ثم أشار إلى الجانب الديمقراطي من الغرفة وقال: "الجميع هنا، حتى هذا الجانب، يقدّر ذلك، على ما أعتقد. إنهم فقط لا يريدون الاعتراف بذلك."

شغل ماسك مقعدًا بارزًا في معرض مجلس النواب بالقرب من السيدة الأولى، حتى عندما أحضر بعض المشرعين الديمقراطيين ضيوفًا تأثروا بشكل مباشر بمبادراته في DOGE، بما في ذلك العمال الفيدراليون المفصولون وغيرهم ممن شعروا بآثار تجميد التمويل الحكومي. ورفع العديد من الديمقراطيين لافتات كتب عليها "إيلون يسرق".

وأكد ترامب، الذي أشار إلى ماسك خلال أول خطاب رفيع المستوى في ولايته الثانية، على التأثير الهائل للملياردير في الإدارة، على الرغم من التصريحات المتضاربة حول دوره الرسمي. بينما أكد البيت الأبيض أن إيمي جليسون هي القائم بأعمال مدير DOGE، بدا أن ترامب يشير إلى خلاف ذلك، وأخبر المشرعين أنها "برئاسة إيلون".

كما استهدف ترامب ما وصفه بالتغيب الواسع النطاق في القوى العاملة الفيدرالية، مدعيًا أن "مئات الآلاف" من الموظفين فشلوا في العودة إلى المكتب بعد التراجع عن سياسات العمل عن بُعد في حقبة الوباء. كانت مساعيه لإعادة العمال محفوفة بالتحديات اللوجستية، حيث تكافح تقارير الوكالات لاستيعاب التحول.

ومع ذلك، أشار ترامب إلى نيته المضي قدمًا، معلنًا أن إدارته ستستعيد السلطة مما وصفه بـ"البيروقراطية غير الخاضعة للمساءلة". وأعلن أن "أيام حكم البيروقراطيين غير المنتخبين قد ولّت"، كما سخر الديمقراطيون وأشاروا إلى ماسك.

واستخدم الرئيس جزءًا من خطابه لتسليط الضوء على بايتون ماكناب، لاعب الكرة الطائرة السابق في المدرسة الثانوية، والذي خرجت مسيرته الرياضية عن مسارها بعد تعرضه لإصابة دماغية رضحية في مباراة ضد فريق ضم امرأة متحولة جنسياً. بعد دعوته كضيف على السيدة الأولى ميلانيا ترامب، أكد وجود ماكناب على إحدى مبادرات سياسة ترامب الرئيسية - إجراءه التنفيذي الأخير الذي يحظر على النساء المتحولات جنسياً التنافس في الرياضات النسائية.

وقال ترامب عن الرياضيين المتحولين جنسياً: "إنه إهانة للنساء، وهو أمر سيء للغاية لبلدنا"، وكرر وعده الطويل الأمد بـ"إخراج الرجال من الرياضة النسائية"، وهي رسالة كان لها صدى قوي في قاعدته. قوبلت القضية، وهي عنصر أساسي في خطاب حملة ترامب الانتخابية، ببعض التصفيق العالي الليلة.

كما قدم ترامب دي جي دانيال، البالغ من العمر 13 عامًا، والذي تم تشخيص إصابته بسرطان الدماغ في عام 2018 ولم يُمنح سوى خمسة أشهر للعيش. على الرغم من التكهن القاتم، تحدى دي جي الصعاب، وبعد أكثر من ست سنوات، لا يزال يقاتل. شارك ترامب حلم دي جي في أن يصبح ضابط شرطة وكشف أنه، تكريماً لمثابرته، أدى دي جي اليمين كضابط فخري لإنفاذ القانون.

ثم وجه ترامب مدير الخدمة السرية الأمريكية المعين حديثًا، شون كوران، لجعل دي جي عميلًا رسميًا. اندلعت الغرفة في هتافات حيث تم تسليم دي جي شارته، وهتف المشرعون: "دي جي! دي جي" في الاحتفال.

في وقت لاحق، سلط ترامب الضوء على قصة جيسون هارتلي، طالب في المدرسة الثانوية يريد الالتحاق بالأكاديمية العسكرية الأمريكية في ويست بوينت مثل والده. كشف ترامب عن قبول طلب هارتلي، وسينضم إلى فيلق الطلاب العسكريين.

بعد مواجهة ساخنة في المكتب البيضاوي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي، أشار ترامب إلى أنه "يعمل بلا كلل لإنهاء الصراع الوحشي" بين أوكرانيا وروسيا.

وقال ترامب: "قُتل أو أُصيب ملايين الأوكرانيين والروس بلا داعٍ في هذا الصراع المروع والوحشي، دون أن تلوح في الأفق نهاية". "أرسلت الولايات المتحدة مئات المليارات من الدولارات لدعم الدفاع الأوكراني، بدون أمن، وبدون أي شيء".

وأضاف: "عندما رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما حدث، أعتقد أنه قال: "حسنًا، ربما هذه فرصتي." هذا هو مدى سوء الأمر. ما كان يجب أن يحدث أبدا"، وقال ترامب عن إدارة بايدن: "أشخاص غير أكفاء بشكل صارخ".

نتيجة لذلك، أوقف ترامب مؤخرًا المساعدة لأوكرانيا، الأمر الذي أثار جدلاً حادًا في الكونجرس. بدأ بعض المحافظين، الذين كانوا في السابق من أشد المؤيدين للمساعدات لأوكرانيا، في الإشادة بموقف ترامب الأكثر انعزالية بعد الاجتماع الأسبوع الماضي.

خلال ذلك الاجتماع، أخبر ترامب زيلينسكي أنه "ليس لديك البطاقات الآن"، بينما أصر نائب الرئيس جي دي فانس على أن أوكرانيا يجب أن تعرب عن المزيد من الامتنان للدعم الأمريكي والموافقة على وقف إطلاق النار مع روسيا، حتى بدون ضمانات أمنية واضحة من الولايات المتحدة.

وأشار ترامب إلى أن صفقة المعادن بين البلدين لا تزال محتملة، على الرغم من التداعيات بين الزعيمين. قال ترامب إنه تلقى رسالة من زيلينسكي تفيد بأن أوكرانيا مستعدة لتوقيع صفقة معادن مع الولايات المتحدة والجلوس إلى طاولة المفاوضات. قال ترامب: "أقدر أنه أرسل هذه الرسالة - لقد تلقاها منذ فترة وجيزة".

وكرر ترامب رغبته في السيطرة على جرينلاند، وصعّد خطابه تجاه الأراضي الدنماركية المتمتعة بالحكم الذاتي. أعلن ترامب: "بطريقة أو بأخرى، سنحصل عليها". "سوف نحافظ على سلامتك. سوف نجعلك غنياً، ومعاً، سنأخذ جرينلاند إلى مرتفعات لم تكن تعتقد أنها ممكنة من قبل".

لطالما ركز ترامب على الجزيرة الجليدية، واعتبرها مهمة من الناحية الاستراتيجية للأمن القومي. قال مسؤولون في الدنمارك وجرينلاند إن الجزيرة ليست للبيع.

ومع ذلك، أضاف ترامب أنه سيكون اختيار جرينلاند: "نحن نؤيد بشدة حقك في تقرير مستقبلك، وإذا اخترت، فإننا نرحب بك في الولايات المتحدة الأمريكية. نحن بحاجة إلى جرينلاند من أجل الأمن القومي وحتى الأمن الدولي، ونعمل مع جميع المعنيين لمحاولة الحصول عليها، لكننا نحتاجها حقًا من أجل الأمن العالمي، وأعتقد أننا سنحصل عليها".

كما أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ألقت القبض على شخصية رئيسية متورطة في تفجير عام 2021 عند بوابة آبي في كابول، والذي أودى بحياة 13 جنديًا أمريكيًا وما لا يقل عن 170 مدنيًا أفغانيًا خلال الانسحاب الأمريكي من أفغانستان في ظل إدارة بايدن.

ويواجه الشخص، المعروف باسم محمد شريف الله، اتهامات بتقديم دعم مادي للإرهاب، بما في ذلك دوره في الهجوم المميت خلال الانسحاب الأمريكي الفوضوي من أفغانستان. وفقًا لترامب، كان شريف الله عضوًا في داعش-فرع تنظيم داعش الإرهابي، وكان متورطًا في التخطيط وتنفيذ عدة هجمات مميتة للتنظيم.