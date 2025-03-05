مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في جنوب لبنان

(وكالات)

استهدفت مسيرة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، سيارة في منطقة رأس الناقورة جنوبي لبنان، وذلك بعد عدة هجمات سابقة على الجنوب في الأيام السابقة.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن المسيرة الإسرائيلية أطلقت صاروخًا على السيارة، مما استدعى تدخل فرق الدفاع المدني اللبناني إلى الموقع.

وبحسب ما ذكرت "روسيا اليوم"، فقد استهدفت ثلاث ضربات إسرائيلية السيارة ذاتها؛ حيث وقعت الغارة الأولى والتي تواردت الأنباء بعدها عن سقوط إصابات، ثم نفذت المسيرة غارة ثانية لإبعاد المدنيين الذين حاولوا الاقتراب من المكان، بينما استهدفت الغارة الثالثة محيط السيارة أثناء محاولة عناصر الجيش اللبناني الوصول إليها.

وتمكن الجيش اللبناني وفرق الصليب الأحمر من الوصول إلى السيارة وإنقاذ المصابين منها.

ويأتي هذا الهجوم بعد يوم واحد من غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة رشكنانية في قضاء صور، أسفرت عن مقتل شخص. ووفقًا لـ إذاعة الجيش الإسرائيلي، فقد استهدفت الغارة شخصية بارزة في وحدة "الرضوان" التابعة لـ حزب الله.

يُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي، وكان من المفترض أن تنسحب إسرائيل من الأراضي اللبنانية خلال 60 يومًا، لكن الاتفاق مُدد حتى 18 فبراير الماضي، ولم تلتزم إسرائيل ببنوده، حيث لا تزال قواتها متمركزة في خمس نقاط بجنوب لبنان.