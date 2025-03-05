إعلان

ترامب: زيلينسكي أبلغني باستعداده للتفاوض مع روسيا ومناقشة صفقة المعادن

12:23 م الأربعاء 05 مارس 2025

دونالد ترامب وفولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أخبره باستعداده للتفاوض مع روسيا من أجل وقف الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، إلى جانب بحث إمكانية توقيع اتفاقية تمنح الولايات المتحدة حق استغلال المعادن النادرة في أوكرانيا.

وفي أول خطاب له أمام الكونجرس منذ عودته إلى البيت الأبيض قبل ستة أسابيع قال ترامب: "لقد تلقيتُ رسالة مهمة من الرئيس الأوكراني زيلينسكي، تفيد بأن أوكرانيا مستعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن، بهدف تحقيق سلام دائم".

وجاء هذا التصريح بعد لقاء متوتر جمع ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي، حيث أفادت تقارير بأن المحادثات انهارت عقب سجال حاد وملاسنات بين زيلينسكي ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس.

وشهد اللقاء توترات بعدما طالب فانس الرئيس الأوكراني بـإظهار مزيد من الاحترام لترامب، وهو ما أدى إلى مغادرة زيلينسكي دون التوصل إلى أي اتفاق، رغم تأكيد البيت الأبيض سابقًا أن المحادثات كانت قريبة من تحقيق اختراق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب زيلينسكي التفاوض مع روسيا صفقة المعادن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

صحتك في رمضان| ترفع الضغط والسكر.. 3 مشروبات احذر تناولها على السحور