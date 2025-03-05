ترامب: زيلينسكي أبلغني باستعداده للتفاوض مع روسيا ومناقشة صفقة المعادن

(وكالات)

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أخبره باستعداده للتفاوض مع روسيا من أجل وقف الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، إلى جانب بحث إمكانية توقيع اتفاقية تمنح الولايات المتحدة حق استغلال المعادن النادرة في أوكرانيا.

وفي أول خطاب له أمام الكونجرس منذ عودته إلى البيت الأبيض قبل ستة أسابيع قال ترامب: "لقد تلقيتُ رسالة مهمة من الرئيس الأوكراني زيلينسكي، تفيد بأن أوكرانيا مستعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن، بهدف تحقيق سلام دائم".

وجاء هذا التصريح بعد لقاء متوتر جمع ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي، حيث أفادت تقارير بأن المحادثات انهارت عقب سجال حاد وملاسنات بين زيلينسكي ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس.

وشهد اللقاء توترات بعدما طالب فانس الرئيس الأوكراني بـإظهار مزيد من الاحترام لترامب، وهو ما أدى إلى مغادرة زيلينسكي دون التوصل إلى أي اتفاق، رغم تأكيد البيت الأبيض سابقًا أن المحادثات كانت قريبة من تحقيق اختراق.