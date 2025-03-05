صحيفة أمريكية: العشاء على ضوء الشموع مع ترامب يكلف 5 ملايين دولار

وكالات

ذكرت صحيفة Wired الأمريكية، نقلًا عن مصادر، أن فرصة تناول العشاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقر إقامته بولاية فلوريدا قد تصل تكلفتها إلى 5 ملايين دولار.

وأوضحت الصحيفة، أن عشاءً خاصًا أقيم الأسبوع الماضي، حيث دفع كل ضيف مليون دولار لحضور الحدث.

وبحسب نص الدعوة الرسمية، تم تأكيد مشاركة الحضور مسبقًا، مع الإشارة إلى أن عدد المقاعد كان "محدودًا للغاية".

ووفقا للصحيفة الأمريكية، فإن الضيوف يدفعون مبالغ طائلة للالتقاء بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتناول العشاء معه في مناسبات خاصة تُقام بمنزله في مار إيه لاغو بمدينة بالم بيتش، فلوريدا.

وبحسب مصادر مطلعة على هذه الاجتماعات، يمكن لقادة الأعمال تأمين لقاء فردي مع ترامب في مار إيه لاغو مقابل 5 ملايين دولار. وخلال عشاء أقيم مؤخرًا على ضوء الشموع يوم السبت الماضي، طُلب من الضيوف المحتملين إنفاق مليون دولار لحجز مقعد، وفقًا لدعوة حصلت عليها صحيفة WIRED.

وجاء في نص الدعوة، التي تحمل شعار MAGA INC: "أنت مدعو إلى عشاء على ضوء الشموع يضم الضيف الخاص الرئيس دونالد ترامب". يُذكر أن MAGA Inc.، أو Make America Great Again Inc.، هي لجنة عمل سياسي دعمت حملة ترامب الرئاسية لعام 2024.

وأوضحت الدعوة أن التفاصيل الإضافية تُقدم عند تأكيد الحضور (RSVP)، مشيرة إلى أن عدد المقاعد محدود جدًا، وسيتم قبول المشاركين على أساس الأولوية لمن يحجز أولًا، مع تحديد سعر المشاركة بمليون دولار للفرد.

طُلب من المدعوين التواصل مع ميريديث أورورك، التي شغلت منصب المديرة المالية الوطنية وكبيرة المستشارين في حملة دونالد جيه. ترامب للرئاسة 2024، كما أنها مالكة O'Rourke Group، التي تصفها على صفحتها في LinkedIn بأنها متخصصة في الحملات السياسية الجمهورية.

كما تم توجيه المدعوين لإرسال بريد إلكتروني إلى آبي ماتيس، المنسق المالي في MAGA Inc.. يُذكر أن ماتيس عمل سابقًا كمساعد للسيناتور تومي توبرفيل من ولاية ألاباما، ومدرب كرة القدم السابق بجامعة أوبورن، كما شغل منصب متدرب في مكتب البيت الأبيض ضمن إدارة شؤون الموظفين، وفقًا لمؤسسة LegiStorm، التي تنشر معلومات عن السياسيين وفرق عملهم.

وفي سياق مشابه، أفادت نيويورك تايمز في وقت سابق بأن لجنة تنصيب ترامب باعت جميع تذاكر كبار الشخصيات خلال حفل تنصيبه في يناير، ما أسفر عن جمع 170 مليون دولار.