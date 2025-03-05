نتنياهو: هدفنا ليس غزة فقط وسنغير خريطة الشرق الأوسط

(وكالات)

قال رئيس وزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن العمليات العسكرية التي تنفذها إسرائيل لا تقتصر على قطاع غزة فقط، بل تهدف إلى إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط كله، مشددًا على قدرة جيشه على شن حرب ضد أي طرف يشكل تهديدًا ضد إسرائيل.

وأضاف نتنياهو، في تصريحاته، أن جيش الاحتلال تمكن من الوصول إلى قمة جبل الشيخ في سوريا، معتبرًا ذلك "إنجازًا استراتيجيًا غير وجه المنطقة"، كما أشار إلى أن قواته تخوض معارك على سبع جبهات في آنٍ واحد، وهو ما اعتبره "قدرة تمتلكها جيوش قليلة حول العالم".

وكشف نتنياهو عن تنفيذ إسرائيل العديد من الضربات خارج حدودها، قائلًا إن بعض تلك العمليات سيبقى سريًا، كما أكد استعداد حكومته للعودة إلى الحرب متى استدعى الأمر ذلك.

وأشار إلى أن حكومته تعمل على تعزيز الإنتاج العسكري المحلي لتقليل الاعتماد على الأسلحة المستوردة، ما من شأنه تخفيف الضغوط الخارجية على إسرائيل، مضيفًا أن أعداء إسرائيل لم يعد بمقدورهم شن هجمات ضدها كما في السابق.

