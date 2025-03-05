نتنياهو: وصلنا إلى قمة جبل الشيخ وغيرنا موازين القوى في الشرق الأوسط

(وكالات)

قال رئيس وزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب تمكنت من الوصول إلى قمة جبل الشيخ في سوريا، معتبرًا ذلك إنجازًا استراتيجيًا أعادت به إسرائيل وجه الشرق الأوسط.

وأضاف نتنياهو، في تصريحات أدلى بها اليوم، أن الجيش الإسرائيلي يخوض معارك على سبع جبهات في آنٍ واحد، مشيرًا إلى أن نتائج هذه المواجهات ستكون حاسمة للأجيال المقبلة. كما أشار إلى أن "هناك جيوشًا قليلة حول العالم تمتلك القدرة على القتال في عدة جبهات في الوقت نفسه مثل إسرائيل".

وفي سياق حديثه عن القدرات العسكرية، قال نتنياهو إن حكومته تعمل على رفع وتيرة الإنتاج العسكري المحلي، بهدف تقليل الاعتماد على استيراد الأسلحة من الخارج، معتبرًا أن ذلك سيسهم في تخفيف الضغوط الخارجية على إسرائيل.

وقال نتنياهو، إن إسرائيل أعادت العديد من الأسرى المحتجزين، متعهدًا بمواصلة الجهود لإعادتهم جميعًا، كما أثنى على دور رئيس الأركان هرتسي هليفي في تعزيز قدرات الجيش بعد هجوم السابع من أكتوبر.

وأشاد نتنياهو بالتنسيق بين الجيش والسلك الدبلوماسي، مؤكدًا أن العمل المشترك بين هليفي وإيال زامير وهو رئيس الأركان الجديد عزز أمن إسرائيل، موضحًا أن زامير سيتولى رسميًا منصب رئيس الأركان في المرحلة المقبلة.

وأكد نتنياهو، على امتلاك جيش الاحتلال القدرة على الرد بقوة على أي تهديد، مشددًا على أن حكومته مصممة على تحقيق ما وصفه بـ"النصر المطلق"، وأن قواته استعادت السيطرة على زمام الأمور في مواجهة التحديات الأمنية.