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ترامب: جرينلاند ستنضم للولايات المتحدة بطريقة أو بأخرى

07:13 ص الأربعاء 05 مارس 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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lوكالات

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطاب أمام الكونجرس، التعبير عن رغبته بأن تسيطر بلاده على غرينلاند.

وأكد ترامب لسكان الإقليم الدنماركي المتمتع بحكم ذاتي أن الولايات المتّحدة "ستحافظ على سلامتكم"، وفقا لسكاي نيوز.

وقال ترامب في أول خطاب له أمام الكونجرس منذ عودته إلى البيت الأبيض قبل 6 أسابيع: "نحن بحاجة إلى جرينلاند حقّا من أجل الأمن العالمي الدولي".

وأضاف: "أعتقد أنّنا سنحصل عليها. بطريقة أو بأخرى، سنحصل عليها.. معا، سنأخذ غرينلاند إلى آفاق لم تتخيّلها من قبل".

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