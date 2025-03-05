ترامب: تلقينا إشارات قوية من روسيا بأنها مستعدة للسلام في أوكرانيا



وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إدارته أجرت مناقشات جادة مع روسيا وتلقى من جانبها إشارات قوية بأنها مستعدة للسلام، مشيرا إلى أنه تلقى أيضا رسالة من فلاديمير زيلينسكي قبل قليل.

وقال ترامب في خطابه إلى الأمة أمام الكونجرس الأمريكي بمجلسيه النواب والشيوخ: "نقدر رسالة فلاديمير زيلينسكي وقد حصلت عليها للتو منذ فترة قصيرة، في الوقت نفسه، أجرينا مناقشات جادة مع روسيا وتلقينا إشارات قوية بأنها مستعدة للسلام".

وأضاف: "ألن يكون ذلك جميلا؟ حان الوقت لوقف هذا الجنون. حان الوقت لوقف القتل، حان الوقت لإنهاء هذه الحرب التي لا معنى لها، إذا كنت ترغب في إنهاء الحروب، عليك التحدث إلى كلا الجانبين".

وأردف: "أعمل بلا كلل لإنهاء النزاع الوحشي في أوكرانيا. قُتل أو جُرح ملايين الأوكرانيين والروس بلا داعٍ في هذا الصراع المروع والوحشي، ولا نهاية في الأفق"، وفقا لروسيا اليوم.

وقال: "أرسلت الولايات المتحدة مئات المليارات من الدولارات لدعم دفاع أوكرانيا، وفي الوقت نفسه، أنفقت أوروبا للأسف أموالاً أكثر لشراء النفط والغاز الروسي مما أنفقته على الدفاع عن أوكرانيا - بفارق كبير! وقد أذن بايدن بمزيد من الأموال في هذه المعركة أكثر مما أنفقته أوروبا".