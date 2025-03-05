ترامب: أطالب الكونجرس تمويل القبة الذهبية.. ونعزز صناعة السفن بأمريكا

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن سيطالب من الكونجرس تمويل القبة الذهبية للدفاع الصاروخي، وفقا لما ذكرته الغد.

وأضاف ترامب، خلال أول كلمة له أمام الكونجرس الأمريكي قبل قليل، أنه من المقرر تعزيز صناعة السفن في أمريكا.

وأشار إلى أن إدارته تعمل على حماية الأطفال من أي انتهاك لحقوقهم، قائلا: "إدارتي تعمل على حماية الأطفال من السموم".

وأكد أنه يهدف إلى التخلص من السموم في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أنه يشن حملات لترحيل المهاجرين غير الشرعيين بصورة كبيرة.

وتابع: "نسعى لتحقيق السيادة واستعادة القانون والنظام في أمريكا من جديد".