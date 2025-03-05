ترامب: سنستعيد المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستستعيد المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

وأضاف خلال أول كلمة له أمام الكونجرس الأمريكي قبل قليل، أنه سيعمل على إنهاء الحرب في أوكرانيا، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تدعم حق سكان جرينلاند في تقرير مصيرهم.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستستعيد قناة بنما، وفقا لما ذكرته الغد.