ترامب أمام الكونجرس: بايدن أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة

وكالات

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سلفه جو بايدن، أنه أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال في خطاب أمام الكونجرس بمجلسيه الشيوخ والنواب، اليوم الأربعاء، إن إدارته حققت إنجازات عظيمة، إذ أن معظم الأمريكيين يرون أننا نسير في الاتجاه الصحيح".

وأضاف: أن "الحلم الأمريكي لا يمكن إيقافه"، وفقا لسكاي نيوز.

وفي علامة مبكرة على المعارضة، تم إخراج النائب الديمقراطي ل جرين من القاعة بعد تعطيل خطاب ترامب.

ونسب ترامب الفضل لنفسه في "تحرك سريع وحازم" لإعادة توجيه اقتصاد البلاد وسياسات الهجرة والخارجية، وذلك خلال إطلاعه الكونجرس والشعب الأميركي حول محصلة أسابيعه الأولى في البيت الأبيض.

وأوضح البيت الأبيض أن موضوع خطاب ترامب كان "تجديد الحلم الأمريكي"، إذ استعرض إنجازاته ودعا الكونجرس إلى تخصيص المزيد من الأموال لتمويل حملته الصارمة ضد الهجرة غير الشرعية.