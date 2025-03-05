ترامب: الرسوم الجمركية قد تتسبّب في بعض الاضطرابات

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الرسوم الجمركية التي أعلن عنها مؤخرا على بعض الدول قد تتسبب في بعض الاضطرابات، وفقا لسكاي نيوز.

وأعلن أن أمريكا عادت، لافتا إلى أن الحلم الأمريكي "لا يمكن إيقافه".

وشدد في خطاب أمام الكونجرس، صباح اليوم الأربعاء، على أنّ الولايات المتّحدة تستعيد اليوم ثقتها بنفسها بعد مرور شهر ونصف على بدء ولايته الثانية.

وقال ترامب في أول خطاب له أمام الكونجرس منذ عودته إلى البيت الأبيض إن "أمريكا عادت".

وأضاف: "الحلم الأمريكي ينمو - أكبر وأفضل من أي وقت مضى، الحلم الأمريكي لا يمكن إيقافه، وبلادنا على وشك تحقيق عودة لم يشهد العالم مثيلا لها من قبل، وربّما لن يشهد مثيلا لها مجددا".

وما أن بدأ ترامب بإلقاء خطابه، حتى انبرى عدد من البرلمانيين الديموقراطيين إلى إطلاق صيحات الاستهجان لمقاطعته.

وبعدما قاطع البرلمانيون مرارا خطاب ترامب هدّدهم رئيس مجلس النواب بإخراجهم من القاعة إذا لم يكفّوا عن المقاطعة.

وفي علامة مبكرة على المعارضة، تم إخراج النائب الديمقراطي آل جرين من القاعة بعد تعطيل خطاب ترامب.

ووصف ترامب سلفه جو بايدن بأنه أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة.