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ترامب أمام الكونجرس: أمريكا عادت والحلم الأمريكي لا يمكن إيقافه

05:17 ص الأربعاء 05 مارس 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أمريكا عادت، لافتا إلى أن الحلم الأمريكي "لا يمكن إيقافه".

وشدد في خطاب أمام الكونجرس، صباح اليوم الأربعاء، على أنّ الولايات المتّحدة تستعيد اليوم ثقتها بنفسها بعد مرور شهر ونصف على بدء ولايته الثانية، وفقا لسكاي نيوز.

وقال ترامب في أول خطاب له أمام الكونجرس منذ عودته إلى البيت الأبيض إن "أمريكا عادت".

وأضاف: "الحلم الأمريكي ينمو - أكبر وأفضل من أي وقت مضى، الحلم الأمريكي لا يمكن إيقافه، وبلادنا على وشك تحقيق عودة لم يشهد العالم مثيلا لها من قبل، وربّما لن يشهد مثيلا لها مجددا".

وما أن بدأ ترامب بإلقاء خطابه، حتى انبرى عدد من البرلمانيين الديموقراطيين إلى إطلاق صيحات الاستهجان لمقاطعته.

وبعدما قاطع البرلمانيون مرارا خطاب ترامب هدّدهم رئيس مجلس النواب بإخراجهم من القاعة إذا لم يكفّوا عن المقاطعة.

وفي علامة مبكرة على المعارضة، تم إخراج النائب الديمقراطي آل جرين من القاعة بعد تعطيل خطاب ترامب.

ووصف ترامب سلفه جو بايدن بأنه أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة.

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