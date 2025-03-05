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طرد نائب ديمقراطي أثناء كلمة ترامب في الكونجرس

05:14 ص الأربعاء 05 مارس 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

طُرد برلماني ديموقراطي من قاعة مجلس النواب الأمريكي، بسبب إطلاقه صيحات استهجان خلال إلقاء الرئيس دونالد ترامب، في أول خطاب له أمام الكونجرس بمجلسيه منذ عودته إلى البيت الأبيض قبل ستة أسابيع.

وما أن بدأ ترامب بإلقاء خطابه حتى انبرى عدد من البرلمانيين الديموقراطيين إلى إطلاق صيحات استهجان لمقاطعته، وفقا لسكاي نيوز.

وعندما تواصلت هذه الصيحات هدّد رئيس مجلس النواب بإخراج مطلقيها من القاعة إذا لم يكفّوا عنها، فرفض النائب من ولاية تكساس آل جرين الاستجابة ووقف رافعا عصاه وصاح بوجه الملياردير الجمهوري ليعمد عندها موظفو الكونجرس إلى مرافقة المشرّع إلى خارج قاعة مجلس النواب أمام ناظري ترامب.

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