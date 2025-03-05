ترامب: يجب التخلص من الرقائق الإلكترونية.. واستخدام الإيرادات لخفض الدين



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يجب أن نتخلص من قانون الرقائق الإلكترونية، بحسب سكاي نيوز.

وأضاف ترامب خلال خطاب له أمام الكونجرس الأمريكي قبل قليل: يجب أن نستخدم إيرادات قانون الرقائق الإلكترونية لخفض الدَّين

وأشار إلى أنه بفضل سياسة أمريكا أولا بدأ في وضع خطط اقتصادية مهمة ومجدية، بحسب سكاي نيوز.

وقال، إنه يريد جعل مدفوعات الفائدة على قروض السيارات قابلة للخصم الضريبي لو كانت مصنعة أمريكيا فقط.

ويلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطابا، بعد قليل، أمام جلسة مشتركة للكونجرس لعرض رؤيته بشأن الولايات المتحدة والعالم.