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ترامب: بفضل سياسة أمريكا أولا بدأنا وضع خطط اقتصادية مهمة ومجدية

05:06 ص الأربعاء 05 مارس 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه بفضل سياسة أمريكا أولا بدأ في وضع خطط اقتصادية مهمة ومجدية، بحسب سكاي نيوز.

وقال ترامب، خلال خطاب له أمام الكونجرس الأمريكي قبل قليل، إنه يريد جعل مدفوعات الفائدة على قروض السيارات قابلة للخصم الضريبي لو كانت مصنعة أمريكيا فقط.

ويلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطابا، بعد قليل، أمام جلسة مشتركة للكونجرس لعرض رؤيته بشأن الولايات المتحدة والعالم.

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