ترامب: أريد جعل مدفوعات الفائدة على قروض السيارات قابلة للخصم الضريبي



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يريد جعل مدفوعات الفائدة على قروض السيارات قابلة للخصم الضريبي لو كانت مصنعة أمريكيا فقط، بحسب سكاي نيوز.

ويلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطابا، بعد قليل، أمام جلسة مشتركة للكونجرس لعرض رؤيته بشأن الولايات المتحدة والعالم.

ومن المقرر أن يقول الرئيس الأمريكي أمام الكونجرس أن الحلم الأمريكي لا يمكن إيقافه، بالإضافة إلى إبلاغ الكونجرس أنه يعمل على إنهاء الحرب في أوكرانيا.