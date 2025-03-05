نواب ديمقراطيون يحملون لافتات خلال كلمة ترامب مدون عليها "ماسك يسرق"



وكالات

حمل عددا من النواب الديمقراطيون لافتات خلال كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الكونجرس الأمريكي، مدون عليها "ماسك يسرق"، بحسب سكاي نيوز.

ويلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطابا، بعد قليل، أمام جلسة مشتركة للكونجرس لعرض رؤيته بشأن الولايات المتحدة والعالم.

ومن المقرر أن يقول الرئيس الأمريكي أمام الكونجرس أن الحلم الأمريكي لا يمكن إيقافه، بالإضافة إلى إبلاغ الكونجرس أنه يعمل على إنهاء الحرب في أوكرانيا.