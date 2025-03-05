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ترامب: أوقفنا 22 مليار دولار منح لمهاجرين غير شرعيين

04:52 ص الأربعاء 05 مارس 2025

دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أوقف 22 مليار دولار كانت تقدم كمنح لمهاجرين غير شرعيين، بحسب سكاي نيوز.

وأكد ترامب خلال خطاب جلسة مشتركة للكونجرس: أن معظم الأمريكيين يرون أنه يسير في الاتجاه الصحيح.

وأضاف: "في أول يوم لي بالبيت الأبيض أعلنت خطة طوارئ وطنية".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن من بين أولوياته القصوى إنقاذ الاقتصاد الأمريكي.

وأضاف: "نحن عانينا أسوأ تضخم في خلال الـ 20 عاما الماضية".

وأشار إلى أنه أنه يجب منع الرجال من الالتحاق بمدارس الرياضات النسائية.

وقال ترامب، إنه أصدر قبل يومين قرارا بجعل الإنجليزية اللغة الرسمية للولايات المتحدة.

ويلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطابا، بعد قليل، أمام جلسة مشتركة للكونجرس لعرض رؤيته بشأن الولايات المتحدة والعالم.

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