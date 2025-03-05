ترامب: معظم الأمريكيين يرون أننا نسير في الاتجاه الصحيح



وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن معظم الأمريكيين يرون أنه يسير في الاتجاه الصحيح، وفقا لسكاي نيوز.

وأضاف ترامب خلال خطاب جلسة مشتركة للكونجرس: "في أول يوم لي بالبيت الأبيض أعلنت خطة طوارئ وطنية".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن من بين أولوياته القصوى إنقاذ الاقتصاد الأمريكي.

وأضاف: "نحن عانينا أسوأ تضخم في خلال الـ 20 عاما الماضية".

وأشار إلى أنه أنه يجب منع الرجال من الالتحاق بمدارس الرياضات النسائية.

وقال ترامب، إنه أصدر قبل يومين قرارا بجعل الإنجليزية اللغة الرسمية للولايات المتحدة.

ويلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطابا، بعد قليل، أمام جلسة مشتركة للكونجرس لعرض رؤيته بشأن الولايات المتحدة والعالم.