ترامب: نحن عانينا أسوأ تضخم في خلال الـ 20 عاما الماضية



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن من بين أولوياته القصوى إنقاذ الاقتصاد الأمريكي، بحسب سكاي نيوز.

وأضاف ترامب خلال خطاب جلسة مشتركة للكونجرس: "نحن عانينا أسوأ تضخم في خلال الـ 20 عاما الماضية".

وأشار إلى أنه أنه يجب منع الرجال من الالتحاق بمدارس الرياضات النسائية.

وقال ترامب، إنه أصدر قبل يومين قرارا بجعل الإنجليزية اللغة الرسمية للولايات المتحدة.

ويلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطابا، بعد قليل، أمام جلسة مشتركة للكونجرس لعرض رؤيته بشأن الولايات المتحدة والعالم.