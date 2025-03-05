هل توجد خطط للتوقيع على اتفاقية المعادن مع أوكرانيا؟



وكالات

نفى وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت، وجود خطط للتوقيع على اتفاقية استثمار الموارد الطبيعية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.

وقال بيسينت، إن التوقيع على الاتفاقية غير مخطط له في الوقت الحالي، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت مصادر، إن الصيغة النهائية للاتفاقية غير موجودة حتى الآن، وأن شروطها قد تتغير، حيث يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى صفقة أفضل.

كانت وكالة "رويترز" قد أفادت في وقت سابق نقلا عن مصادرها، أن ترامب قد يعلن عن توقيع الاتفاقية حول استثمار الموارد الطبيعية الأوكرانية.