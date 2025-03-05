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مقتل طيار إثر تحطم طائرة صغيرة في النمسا

03:02 ص الأربعاء 05 مارس 2025

تحطم طائرة صغيرة - أرشيفية

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وكالات

لقي قائد طائرة صغيرة حتفه بعد تحطمها في ولاية سالزبورج النمساوية.

وقالت الشرطة النمساوية، إن الطائرة ذات المحرك الواحد تحطمت أثناء هبوطها بالقرب من مطار "زيل آم سي"، وفقا لروسيا اليوم.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن الطيار كان هو الشخص الوحيد على متن الطائرة التي تحطمت.

وذكرت فرق الإطفاء أن الطائرة هبطت في حقل دون أن تشتعل فيها النيران، ولم تقدم الشرطة حتى الآن أي معلومات عن مسار الرحلة أو هوية الطيار.

وقالت وكالة الأنباء النمساوية، إن لجنة التحقيق في حوادث الطيران في النمسا ستتولى التحقيق في الحادث.

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