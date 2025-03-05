حريق ضخم في ريف اللاذقية وجهود مكثفة للسيطرة عليه- صور



وكالات

تواصل فرق الدفاع المدني "الخوذ البيضاء" منذ 6 ساعات عملياتها لإخماد حريق ضخم اندلع مساء الثلاثاء في المنطقة الحراجية بمحيط بلدة حرف المسيترة بريف اللاذقية.

وتواجه الفرق تحديات كبيرة بسبب توزع بؤر الحريق والطبيعة الجبلية الوعرة للمنطقة، إضافةً إلى اشتداد سرعة الرياح التي تسهم في توسع رقعة النيران، وفقا لروسيا اليوم.

ورغم هذه العوامل، تمكنت الفرق حتى الآن من السيطرة على 90% من الحريق، لكنها لا تزال تعمل على إخماد ما تبقى منه بشكل كامل، وفقا لبيان الدفاع المدني السوري.

واستجابت فرق الإطفاء التابعة للدفاع المدني الثلاثاء أيضا، إلى 10 حرائق اندلعت في مناطق متفرقة، وأسفرت عن إصابة طفلة وأضرار مادية وخسائر في الغطاء النباتي. وتوزعت الحرائق على الشكل التالي:

في ريف اللاذقية، تمكنت الفرق من السيطرة على حريق ضخم في الأحراش قرب مطار اسطامو بناحية القرداحة رغم التضاريس الصعبة وسرعة انتشار النيران.

كما أخمدت حريق سيارة في منطقة تجميع السيارات المنسقة قرب المواصلات في مدينة اللاذقية.

في ريف إدلب، أسفر حريق نشب في مخيم القوس بقرية إسقاط عن إصابة طفلة بحروق، بينما اندلع حريق في كرفانة سكنية ببلدة تلمنس نتيجة مدفأة حطب، واقتصرت الأضرار على الخسائر المادية.

في مدينة حلب، نشب حريق جراء ماس كهربائي في مولدات أمبير بحي الشعار، ما استدعى استجابة عاجلة من فرق الإطفاء.

في مدينة حلب أيضا، تمكنت الفرق من إخماد حريق اندلع في محل لتركيب زجاج السيارات بحي القاطرجي. كما تمت السيطرة على حريق أعشاب في مزارع عين الفيجة بريف دمشق.

في مدينة دير الزور، استجابت الفرق لحريق اندلع في قبو بناء مدمر في حي الرشدية، ناتج عن اشتعال النفايات.

في مدينة درعا، أخمدت الفرق حريقًا نشب في مستودع للأثاث المنزلي، بينما تعاملت مع حريق نفايات آخر في قبو بناء مدمر بحي الرشدية.