إعلام أوكراني: دوي انفجارات قوية تهز مقاطعة دنيبروبيتروفسك



وكالات

أعلنت وسائل إعلام أوكرانية، فجر اليوم الأربعاء، سماع دوي عدة انفجارات في مدينة بافلوجراد بمقاطعة دنيبروبيتروفسك وسط تحذيرات من غارات جوية، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت قناة "أوبشيستفينويه" الأوكرانية على "تليجرام": "سماع دوي انفجارات في بافلوجراد بمقاطعة دنيبروبيتروفسك"، ولم تصدر تقارير رسمية حول طبيعة الانفجارات أو الأماكن التي تم استهدافها.

وبحسب بيانات الخرائط الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية انطلقت صفارات الإنذار محذرة من ضربات جوية في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.

وظل الإنذار من الغارات الجوية ساريا في دنيبروبيتروفسك منذ ما يقرب من ست ساعات.

وتسمع صفارات الإنذار أيضا في كييف وكيروفوجراد وبولتافا وسومي وخاركوف وتشرنيجوف وتشيركاسي ونيكولاييف.

وفي وقت سابق، أفادت الأنباء بوقوع انفجارات في خيرسون، وكييف وتشيركاسي وسومي وأوديسا وبافلوغراد وكريمنشوك وبالقرب من بروفاري في مقاطعة كييف.

وبدأت الهجمات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الهجوم الذي دبرته الأجهزة الأمنية الأوكرانية.

وتستهدف الضربات الروسية منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، وأكد الكرملين مرارا أن الجيش لا يهاجم المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية.