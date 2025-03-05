ردًا على ترامب.. المكسيك تُعلن الأحد إجراءات مضادة للرسوم الأمريكية



وكالات

قالت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، إنه سيتم الإعلان الأحد المقبل عن الإجراءات التي سنتخذها بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية.

وأضافت شينباوم: "يتعين الحفاظ على هدوئنا في مواجهة الخطوة الأمريكية وحان الوقت للوحدة والدفاع عن سيادتنا".

كانت رئيسة المكسيك، قد قالت الاثنين: "أيًا كان قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية سنرد عليه".

وأضافت: "لدينا خطة بديلة في حال قرر ترامب المضي قدمًا في فرض رسوم جمركية على صادراتنا لبلاده"، حسبما نقلته وكالة "رويترز".

وأوضحت: "ننسق بشكل جيد مع الولايات المتحدة بشأن التجارة ومخدر "الفنتانيل ".

وبدأ سريان الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب على الواردات من المكسيك وكندا بنسبة 25%، بالإضافة إلى رفع الرسوم على السلع الصينية إلى 20%، أمس الثلاثاء، مما أدى إلى اندلاع نزاعات تجارية جديدة مع أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للولايات المتحدة.