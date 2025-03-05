إعلان

ردًا على ترامب.. المكسيك تُعلن الأحد إجراءات مضادة للرسوم الأمريكية

02:06 ص الأربعاء 05 مارس 2025

رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

قالت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، إنه سيتم الإعلان الأحد المقبل عن الإجراءات التي سنتخذها بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية.

وأضافت شينباوم: "يتعين الحفاظ على هدوئنا في مواجهة الخطوة الأمريكية وحان الوقت للوحدة والدفاع عن سيادتنا".

كانت رئيسة المكسيك، قد قالت الاثنين: "أيًا كان قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية سنرد عليه".

وأضافت: "لدينا خطة بديلة في حال قرر ترامب المضي قدمًا في فرض رسوم جمركية على صادراتنا لبلاده"، حسبما نقلته وكالة "رويترز".

وأوضحت: "ننسق بشكل جيد مع الولايات المتحدة بشأن التجارة ومخدر "الفنتانيل ".

وبدأ سريان الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب على الواردات من المكسيك وكندا بنسبة 25%، بالإضافة إلى رفع الرسوم على السلع الصينية إلى 20%، أمس الثلاثاء، مما أدى إلى اندلاع نزاعات تجارية جديدة مع أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للولايات المتحدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم تخفيف الرسوم الجمركية على المكسيكية تخفيف الرسوم الجمركية الولايات المتحدة أمريكا المكسيك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

صحتك في رمضان| فاكهة سحرية على السحور.. تمنحك التركيز والنشاط طوال نهار رمضان
سجينات بلا تهمة.. كيف ابتز نظام الأسد المعارضين بالنساء؟
بخصوص موعد الإفطار.. الإفتاء تحذر من فتوى خاطئة منتشرة في رمضان