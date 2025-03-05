وزير خارجية أمريكا لـ نتنياهو: الدعم الثابت لإسرائيل أولوية الرئيس ترامب

وكالات

بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومواجهة "التهديدات" من جانب إيران.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية، أن روبيو شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي على تعاونه مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف في ما يخص إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين وتمديد نظام وقف إطلاق النار في غزة، بحسب روسيا اليوم.

وأضاف البيان أن "وزير الخارجية أبلغ كذلك بأنه يعول على التنسيق الوثيق في مواجهة التهديدات الصادرة من إيران وفي استخدام الفرص لضمان الاستقرار في المنطقة".

وأشار إلى أن روبيو أكد لنتنياهو أن "الدعم الثابت لإسرائيل من قبل الولايات المتحدة يعتبر الأولوية الرئيسية للرئيس ترامب".

ويأتي ذلك على خلفية إعلان الولايات المتحدة عن الإسراع بتقديم المساعدة العسكرية لإسرائيل بقيمة 4 مليارات دولار.