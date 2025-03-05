وزير الخارجية: القمة العربية قدمت حلًا بديلًا كما طلبت أمريكا



وكالات

قال وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي، إن القمة العربية غير العادية قدمت حلًا بديلًا عمليًا كما طلبت الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية ليست متمسكة بالتهجير لكنها أرادت حلًا بديلًا.

أوضح عبدالعاطي، خلال حديثه لقناة "العربية"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذكر بوضوح إنه ضد العنف ويُريد السلام.

وأضاف أن القادة العرب اعتمدوا خطة مصر لإعمار غزة لتصبح خطة عربية.

كشف وزير الخارجية، أن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أشاد بخطة إعادة إعمار قطاع غزة، كما أكد كوستا على المشاركة بفعالية في خطة الإعمار.

وأكد عبدالعاطي، أن قمة فلسطين تدعم الشعب الفلسطيني في صموده وبقائه في أرضه.

وقال إن إدارة قطاع غزة بعد الحرب يجب أن يكون لشخصيات فلسطينية مستقلة، مشيرًا إلى أن هناك تفاهم وتوافق حول الأسماء المقترحة لإدارة غزة، وفق حديثه مع "العربية".

وأضاف عبدالعاطي، أن مصر تعلن التوافق على أسماء قادة اللجنة المسؤولة عن إدارة غزة، موضحًا أن الشخصيات التي سترأس اللجنة المعنية بإدارة القطاع لمدة ستة أشهر تمّ "التوافق" عليها.

وتابع: "قادرون على الانتهاء من إعادة إعمار غزة خلال 5 سنوات".

وفي وقتٍ سابق من أمس الثلاثاء، قال وزير الخارجية والهجرة، إنه تم الاتفاق في القمة العربية غير العادية على كل ما قدمته مصر من أفكار وأطروحات.

وأضاف عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي على هامش القمة العربية الطارئة المنعقدة بالقاهرة الثلاثاء، أن الخطة التي قدمتها مصر بشأن إعادة إعمار قطاع غزة تمت بالتنسيق الكامل مع الحكومة الفلسطينية.

وأشار إلى أنه تم إطلاع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على تفاصيل الخطة التي اعتمدها القادة العرب.

وتابع وزير الخارجية، "بعد اعتماد الخطة عربيًا سنبدأ في العمل على الترويج لها دوليًا"، لافتًا إلى أن الخطة التي قدمتها مصر تتضمن توفير مساكن مؤقتة للفلسطينيين في غزة وإزالة قدر من الركام والتعامل مع القنابل غير المنفجرة.

وفي فبراير الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إنه "علـى قادة الدول الذين يعارضون خطة الرئيس دونالد ترامب تجاه غزة أن يعرضوا أفكارهم البديلة".

كان الرئيس ترامب قد عرض خطته بشأن تهجير سكان غزة من أراضيهم إلى مصر والأردن، المقترح الذي رفضته القاهرة وعمان بشكل قاطع.