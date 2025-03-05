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الرسوم الجمركية.. ترامب يُهدد كندا بمزيد من التصعيد في الحرب التجارية

01:45 ص الأربعاء 05 مارس 2025

دونالد ترامب

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وكالات

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كندا بمزيد من التصعيد في الحرب التجارية، بعد فرض واشنطن رسوما بنسبة 25% على الواردات من الدولة المجاورة.

وأعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في رد فعل عن رسوم مضادة بذات النسبة.

وسخر ترامب مجددا من رئيس وزراء كندا واصفا إياه بـ "الحاكم ترودو"، في منشور عبر منصة "تروث سوشال"، باعتبار أن كندا ولاية أمريكية.

وكتب ترامب: "من فضلكم أشرحوا لترودو حاكم كندا، أنه عندما يفرض رسوما انتقامية على الولايات المتحدة، سترتفع الرسوم التبادلية على الفور بنفس القدر!".

واتهم ترودو، الولايات المتحدة بشن حرب تجارية عن طريق فرض رسوم، وتعهد باتخاذ المزيد من الإجراءات الانتقامية، بحسب سكاي نيوز.

قال ترودو: "شنت الولايات المتحدة اليوم حربا تجارية على كندا، أقرب شركائها وحلفائها، وأقرب أصدقائها".

وأضاف: "إن الكنديين منطقيون ونحن مهذبون، لكننا لن نتراجع عن الحرب عندما تكون بلادنا ورفاهية جميع من فيها في خطر".

وخاطب ترودو ترامب مباشرة قائلا: "ليس من عادتي أن اتفق مع وول ستريت جورنال، لكن يا دونالد، إنهم يشيرون إلى أنه رغم أنك رجل ذكي للغاية، إنه هذه الخطوة غبية للغاية".

وأشار إلى أن الحكومة الأمريكية قررت أن تجعل الحياة اليومية للأمريكيين أكثر غلاء، لافتا إلى اضطراب البورصات والتضخم الذي أوضح أنها من المقرر أن ترتفع على نحو مثير.

كان ترامب فرض رسوما بنسبة 25 % على الواردات الأمريكية من كندا، والمكسيك اعتبارا من الثلاثاء، في تمسك لتعهد قد قطعه من قبل.

وكان ترودو أعلن عن رسوم بنسبة مماثلة 25 %، على وارادت بقيمة 155 مليار دولار كندي (107 مليارات دولار أمريكي) من الولايات المتحدة.

وأضاف أن كندا عازمة على اتخاذ إجراءات إضافية كي تظهر لترامب "أنه ليس هناك فائزون في حرب تجارية".

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