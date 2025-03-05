وزير الخارجية: تم التوافق على أسماء الشخصيات التي تتولى إدارة غزة

وكالات

قال وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي، إن إدارة قطاع غزة بعد الحرب يجب أن يكون لشخصيات فلسطينية مستقلة، مشيرًا إلى أن هناك تفاهم وتوافق حول الأسماء المقترحة لإدارة غزة.

وأضاف عبدالعاطي، خلال حديثه مع قناة "العربية"، أن مصر تعلن التوافق على أسماء قادة اللجنة المسؤولة عن إدارة غزة، موضحًا أن الشخصيات التي سترأس اللجنة المعنية بإدارة القطاع لمدة ستة أشهر تمّ "التوافق" عليها.

وتابع: "قادرون على الانتهاء من إعادة إعمار غزة خلال 5 سنوات".

وأكد وزير الخارجية أن ما تم الاتفاق عليه اليوم في قمة فلسطين يعالج المأساة في غزة، لافتًا إلى أنه سيكون هناك زيارات لعدة عواصم لشرح خطة الإعمار العربية بشكل تفصيلي.

وذكر عبدالعاطي، أن البيان الختامي للقمة أكد اعتماد الدول العربية لخطة إعمار غزة، مؤكدًا أن تجسيد الدولة الفلسطينية هو الضمان الوحيد لعدم تكرار العنف.

وفي وقتٍ سابق من أمس الثلاثاء، قال وزير الخارجية والهجرة، إنه تم الاتفاق في القمة العربية غير العادية على كل ما قدمته مصر من أفكار وأطروحات.

وأضاف عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي على هامش القمة العربية الطارئة المنعقدة بالقاهرة الثلاثاء، أن الخطة التي قدمتها مصر بشأن إعادة إعمار قطاع غزة تمت بالتنسيق الكامل مع الحكومة الفلسطينية.

وأشار إلى أنه تم إطلاع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على تفاصيل الخطة التي اعتمدها القادة العرب.

وتابع وزير الخارجية، "بعد اعتماد الخطة عربيًا سنبدأ في العمل على الترويج لها دوليًا"، لافتًا إلى أن الخطة التي قدمتها مصر تتضمن توفير مساكن مؤقتة للفلسطينيين في غزة وإزالة قدر من الركام والتعامل مع القنابل غير المنفجرة.