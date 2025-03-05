تقارير: ترامب يسعى للحصول على صفقة أكبر مع أوكرانيا ومعايير الاتفاقية قد تتغير

وكالات

قالت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، إن مسؤولين أوكرانيين أبدوا لنظرائهم الأمريكيين استعدادهم لتوقيع صفقة المعادن.

ونقلت عن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، قوله إن الاتفاق الاقتصادي مع أوكرانيا ليس على الطاولة في الوقت الحالي.

وأكد مسؤولون بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لا توجد خطة لتوقيع ترامب أو كبار مستشاريه على الاتفاق في الوقت الحالي.

وأشارت مصادر للشبكة الأمريكية، أن الاتفاق مع أوكرانيا بشأن صفقة المعادن لم يحسم بعد.

وأوضح مصدر مطلع، أن الرئيس ترامب يسعى الآن للحصول على صفقة أكبر وأفضل مع أوكرانيا ومعايير الاتفاقية قد تتغير.

وأكدت شبكة "فوكس نيوز" نقلا عن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إنه لا يوجد تخطيط لتوقيع أي اتفاق مع أوكرانيا بشأن المعادن.

وأفادت وكالة "بلومبرج"، بأن فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متفائل بشأن صفقة المعادن، بعد تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي.

ونقلت الوكالة عن مصادر، أن مسؤولون أمريكيون يسارعون لإحياء صفقة المعادن مع أوكرانيا بهدف إعلان ترامب الاتفاق أمام الكونجرس.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأوكرانيا تخططان لتوقيع اتفاق المعادن.

وقالت المصادر المطلعة، إن ترامب كان يرغب في الإعلان عن توقيع اتفاقية المعادن مع أوكرانيا في خطابه أمام الكونجرس.

وأوضح مصدر مطلع، أن مسؤولون أمريكيون تحدثوا مع مسؤولين أوكرانيين بشأن توقيع اتفاقية المعادن بين واشنطن وكييف، وفق ما نقلته "رويترز".

وأشار المصدر، إلى أن مسؤولون أمريكيون حثوا مستشاري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على إقناعه بالاعتذار علانية لنظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وفي سياق متصل، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، الإثنين، نريد من زيلنسكي أن يعبر عن ندمه على الاجتماع المتوتر، وعليه أيضًا أن يؤكد استعداده لتوقيع اتفاق المعادن والمشاركة في محادثات السلام.

وأوضح والتز، خلال حديثه لوسائل الإعلام الاثنين، أن ترامب كان واضحًا، الجميع سيقدم تنازلات لوقف الحرب، على زيلنسكي اتخاذ الخطوات اللازمة ومنح التنازلات اللازمة لذلك.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، أن الإدارة الأمريكية ستعلق مساعداتها العسكرية لأوكرانيا مؤقتًا.

وتأتي تلك التصريحات نتيجة المشادة الكلامية الحادة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، في البيت الأبيض.

وبعد الاجتماع، أمر ترامب زيلينسكي بمغادرة البيت الأبيض رغم رغبة أوكرانيا في مواصلة المحادثات، وألغى مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا كان مقررًا، كما كان من المقرر توقيع صفقة المعادن بين واشنطن وكييف.

وفي وقتٍ سابق من فبراير الماضي، قال رئيس الوزراء الأوكراني، دنيس شميكال، إن أوكرانيا والولايات المتحدة أعدتا النسخة النهائية لاتفاق المعادن النادرة، مؤكدًا أن اتفاق المعادن النادرة بين كييف وواشنطن مرتبط مباشرة مع ضمانات أمنية لأوكرانيا.

وأضاف، أن اتفاق المعادن النادرة مع الولايات المتحدة يضع تصورًا لتأسيس صندوق خاص للاستثمار المشترك، وستساهم كييف بنسبة 50% من إيرادات المعادن في هذا الصندوق.