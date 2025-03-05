رئيس لجنة الدفاع الروسي: ترامب ليس صديقنا

وكالات

نقلت شبكة "سي إن إن" عن رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب الروسي (الدوما)، أندريه كارتابولوف، قوله إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس صديقنا فهو رئيس الولايات المتحدة ومسؤول عن بلاده".

وأضاف كارتابولوف، "عندما تتوافق مصالحنا فهذا أمر جيد لكن سيأتي وقت لن تتوافق فيه".

وتأتي تصريحات المسؤول الروسي، في أعقاب التقارب الأمريكي الروسي الذي حدث عقب تنصيب ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، إذ تعمل واشنطن وموسكو على لقاء بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين.

وقال القصر الرئاسي الروسي (الكرملين)، الأحد، إن إدارة ترامب تغير توجهات السياسة الخارجية الأمريكية بسرعة؛ وهذا يتماشى إلى حد كبير مع رؤية روسيا.

وأكد الكرملين أن هناك محاولات لإصلاح العلاقات الروسية الأمريكية وهناك طريق طويل يجب أن نقطعه.

وأشار إلى أنه "إذا توفرت الإرادة السياسية بالدرجة الأولى لدى الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب يمكن أن يتم تطبيع العلاقات مع واشنطن بسرعة".

وأضاف الكرملين، "الطريق طويل نحو التعاون الاقتصادي مع واشنطن خصوصًا في المعادن النادرة ولا يمكننا توقع نتائج سريعة".

وفي وقتٍ سابق، ذكر الكرملين أن بوتين و ترامب، أظهرا إرادة سياسية لاستئناف الحوار، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تظهر موقفًا متوازنًا بشأن أوكرانيا ما يشير إلى رغبة حقيقية في التوصل إلى تسوية للنزاع.

واجتمع الوفدان الروسي برئاسة وزير الخارجية سيرجي لافروف والأمريكي برئاسة وزير الخارجية ماركو روبيو في العاصمة السعودية الرياض لمناقشة الحرب في أوكرانيا والعلاقات بين موسكو وواشنطن.