التايمز: سفينة شحن روسية تنقل معدات عسكرية من سوريا

وكالات

أفادت صحيفة "التايمز" البريطانية، بأن سفينة شحن روسية خاضعة للعقوبات نقلت معدات عسكرية عبر القنال الإنجليزي تحت حراسة سفينة حربية روسية.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن تلك تعتبر ثالث سفينة روسية "بلتيك ليدر" تحمل أسلحة ومعدات من قاعدة طرطوس السورية و تعبر القنال الإنجليزي خلال شهر.

وأضافت، "مُنحت سفينة الشحن الخاضعة للعقوبات، وعلى متنها رجال يرتدون الزي العسكري، حماية مسلحة لنقل المعدات العسكرية من سوريا لاستخدامها المحتمل على خط المواجهة في أوكرانيا".

وأوضحت التايمز، أن سفينة الشحن "بلتيك ليدر"، التي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها لنقل أسلحة نيابة عن الجيش الروسي، كانت تحمل شحنة من المعدات العسكرية من القاعدة البحرية الروسية في طرطوس، حيث يتم إنهاء العمليات الروسية في سوريا وشحن المعدات.