وزير التجارة الأمريكي: إعلان تخفيف الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك الأربعاء

وكالات

وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، لقناة "فوكس نيوز"، "سنعلن عن مسار لتخفيف الرسوم الجمركية على السلع المكسيكية والكندية الأربعاء".

وفي وقتٍ سابق من الثلاثاء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيفرض رسومًا جمركية إضافية على كندا بعد قرارها بفرض رسوم على الصادرات الأمريكية.

وأعلن رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، الثلاثاء، أن كندا ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 25 % على الواردات من الولايات المتحدة بقيمة 30 مليار دولار كندي ( 20.7 مليار دولار أمريكي)، بدءا من اليوم.

وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من بدء سريان الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب على الواردات من المكسيك وكندا بنسبة 25%، بالإضافة إلى رفع الرسوم على السلع الصينية إلى 20%، مما أدى إلى اندلاع نزاعات تجارية جديدة مع أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للولايات المتحدة.

وكانت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، قد قالت الاثنين،"أيًا كان قرار ترامب بشأن الرسوم الجمركية سنرد عليه"، مضيفة: "لدينا خطة بديلة في حال قرر ترامب المضي قدمًا في فرض رسوم جمركية على صادراتنا لبلاده"، حسبما نقلته وكالة "رويترز".

وأضافت شينباوم، "ننسق بشكل جيد مع الولايات المتحدة بشأن التجارة ومخدر "الفنتانيل "، وفق رويترز.