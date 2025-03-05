رويترز: روسيا تعرض التوسط بين أمريكا وإيران بشأن الملف النووي

وكالات

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع قوله، إن روسيا عرضت التوسط بين الولايات المتحدة وإيران، مضيفًا "ولم يُطلب من موسكو أن تؤدي هذا الدور".

وقال المتحدث باسم القصر الرئاسي الروسي (الكرملين)، ديمتري بيسكوف، الثلاثاء، إن روسيا مستعدة لدعم جهود التوصل إلى حل سلمي للمشكلة النووية الإيرانية.

وفي وقت سابق اليوم، نقلت قناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية، عن بيسكوف قوله إن الرئيس فلاديمير بوتين وافق على التوسط بين إيران وأمريكا في محادثات تتعلق بالأسلحة النووية.

وأضاف بيسكوف: "روسيا تعتقد أن على الولايات المتحدة وإيران حل قضاياهما المشتركة من خلال المفاوضات، موسكو مستعدة لبذل كل ما في وسعها للمساعدة في تحقيق ذلك"، وفق تقرير لوكالة "بلومبرج"، الذي تداولته وسائل إعلام رسمية روسية.

وذكرت "بلومبيرج"، أن روسيا وافقت على مساعدة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التواصل مع إيران بشأن قضايا عدة منها البرنامج النووي لطهران، ودعمها لجماعات مناهضة للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط.

وفي سياق متصل، أوضح يوري أوشاكوف مستشار بوتين للسياسة الخارجية، أن المحادثات الروسية الأمريكية في العاصمة السعودية الرياض تناولت الوضع في إيران، ممشيرًا إلى أن الجانبين اتفقا على إجراء محادثات منفصلة بشأن هذه القضية.

واستأنف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي ممارسة "سياسة أقصى الضغوط" على إيران والتي تتضمن جهودًا لخفض صادراتها النفطية إلى الصفر من أجل منع طهران من الحصول على سلاح نووي، رغم أن إيران تنفي أي نية لديها من هذا القبيل.

وعززت روسيا علاقاتها مع إيران منذ بداية الحرب على أوكرانيا التي بدأت في فبراير 2022، ووقعت معها اتفاقًا للتعاون الاستراتيجي في يناير.