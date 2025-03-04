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رويترز: إدارة ترامب تقترح بيع 443 عقارًا فيدراليًا منها وزارة العدل

11:59 م الثلاثاء 04 مارس 2025

دونالد ترامب

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وكالات

أفادت وكالة "رويترز"، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقترح بيع 443 عقارًا فيدراليًا منها مقرا وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي.

وتدرس الحكومة الأمريكية إمكانية بيع محفظة واسعة من العقارات الفيدرالية. تشمل المحفظة أصولًا غير أساسية في 47 ولاية ومقاطعة كولومبيا وبورتوريكو.

وتبنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فور تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة في 20 يناير الماضي، سياسة تهدف إلى تخفيض الإنفاق الحكومي.

وتبنى إيلون ماسك، رئيس إدارة الكفاءة الحكومية في إدارة ترامب، سياسة غير مسبوقة لتقليص حجم الحكومة الاتحادية، الأمر الذي أدى إلى تسريح الآلاف من الموظفين وإنهاء مئات عقود المساعدات والإيجارات الاتحادية.

ويتلقى ماسك التوجيه من الرئيس ترامب لخفض الإنفاق الاتحادي وتقليص حجم القوة العاملة بشكل حاد، ويقول ماسك إن فوز ترامب منحه هو تفويضًا لإعادة هيكلة الحكومة الأمريكية.

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