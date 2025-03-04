إعلام عبري: أزمة الثقة بين نتنياهو ورئيس الشاباك بلغت ذروتها وقد يقرر إقالته

وكالات

قالت القناة 13 العبرية، الثلاثاء، إن محيط رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يشن هجوما غير مسبوق على رئيس الشاباك رونين بار بعد التحقيق بخصوص السابع من أكتوبر.

وذكرت القناة العبرية نقلا عن مقربين من نتنياهو، أن رئيس الشاباك عرض تحقيقات لا تجيب على أي سؤال، مؤكدة أنه فشل كليا بشأن التعامل مع حماس ومع أحداث 7 أكتوبر.

وفي سياق متصل، قال صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن أزمة الثقة بين نتنياهو ورئيس الشاباك وصلت ذروتها ولا يستبعد أن يقرر نتنياهو إقالته.

وأوضحت الصحيفة، أن نتنياهو قد يواجه صعوبات ومعارضة من المستشارة القانونية للحكومة إذا قرر إقالة رئيس الشاباك.

تأتي تصريحات المقربين من نتنياهو، على خلفية تحقيق لجهاز الأمن العام الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) في أحداث 7 أكتوبر 2023، يؤكد أنه كانت هناك مبالغة في قدرات الجدار وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وغيابًا لرقابة فعالة.

وأضاف، "فشلنا على مدى سنوات في معرفة خطة حركة حماس الهجومية"، موضحًا أنه واجه صعوبة في تجنيد عملاء في قطاع غزة.

وأشار الشاباك في تحقيقه إلى ان تجنب هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حركة حماس على إسرائيل كان ممكنًا، مضيفًا "سياسة الصمت سمحت لحماس باكتساب قوة هائلة".

وأوضح أن الانتهاكات ضد الحرم القدسي وسوء معاملة الأسرى الفلسطينيين حفزت على قرار الهجوم.

وتابع الشاباك، "قناعتنا بانشغال حماس بالضفة الغربية كانت أحد أسباب فشلنا في التحذير من الهجوم".

وأفادت القناة 12 العبرية، إن رئيس جهاز الشاباك رونين بار، أبلغ موظفين في الجهاز أنه سيستقيل من منصبه.

وأضافت القناة العبرية، أن بار حضر إلى مقر جهاز التحقيقات التي جرت في أحداث 7 أكتوبر، وتطرق إلى مسألة المسؤولية عن الفشل الاستخباراتي، قائلًا: "لقد قبلت المسؤولية، واعتزم الوفاء بها، ولكن التوقيت مهم".

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جدد هجومه ضد رئيس جهاز الشاباك، الأسبوع الماضي، محملًا إياه مسؤولية الفشل في أحداث 7 أكتوبر.