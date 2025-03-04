مسؤول أمريكي: ترامب يشعر بخيبة أمل من إجراءات كندا والمكسيك بشأن تهريب المخدرات

وكالات

قال مدير المجلس الاقتصادي في البيت الأبيض كيفن هاست، لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، "نخوض مع كندا حرب مخدرات لا حربًا تجارية".

وأضاف هاست، "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بخيبة أمل شديدة من إجراءات كندا والمكسيك بشأن تهريب المخدرات".

وذكر مدير المجلس الاقتصادي في البيت الأبيض، أن كندا والمكسيك لا تتخذان إجراءات كافية لمحاربة تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه سيفرض رسومًا جمركية إضافية على كندا بعد قرارها بفرض رسوم على الصادرات الأمريكية.

وأعلن رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، اليوم الثلاثاء، أن كندا ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 25 % على الواردات من الولايات المتحدة بقيمة 30 مليار دولار كندي ( 20.7 مليار دولار أمريكي)، بدءا من اليوم.

وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من بدء سريان الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب على الواردات من المكسيك وكندا بنسبة 25%، بالإضافة إلى رفع الرسوم على السلع الصينية إلى 20%، مما أدى إلى اندلاع نزاعات تجارية جديدة مع أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للولايات المتحدة.

وكان ترامب، أعلن فور تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة فرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على كل من المكسيك وكندا، وذلك بسبب الهجرة غير الشرعية فضلًا عن تهريب مخدر الفنتانيل عبر الحدود مع أمريكا.

وفي فبراير الماضي، أعلنت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم بعد اتصال مع ترامب، تجميد الرسوم الجمركية لمدة شهر، ونشر 10 آلاف جندي مكسيكي على الحدود بين البلدين، لمعالجة تدفق الفنتانيل والمهاجرين غير الشرعيين إلى أمريكا.