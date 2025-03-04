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مسؤول أمريكي: واشنطن أوقفت شحنات أسلحة كانت في طريقها لأوكرانيا

11:43 م الثلاثاء 04 مارس 2025

أرشيفية

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وكالات
قال مسؤول عسكري أمريكي، الثلاثاء، إن قرار البيت الأبيض بوقف المساعدات لأوكرانيا صدر بينما كانت شحنات أسلحة متوجهة إليها.
وأشار المسؤول الأمريكي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إلى أن شحنات الأسلحة التي كانت في أوروبا متجهة إلى أوكرانيا اضطرت لتغيير مسارها.
وأوضح المسؤول الأمريكي، أن شحنات الأسلحة التي أوقفها البيت الأبيض تتضمن مضادات للدروع وذخائر مدفعية ومدرعات.
وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن السلام مع روسيا ممكن إذا وافقت موسكو على بعض الشروط.
كما أوضح أنه لا يحمل أي ضغائن بعد الاجتماع المتوتر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، حيث شكره على قيادته وتوريد الأسلحة.
وكتب زيلينسكي على منصة "إكس" بعد اتهامات أمريكية بأنه لا يرغب في إنهاء الحرب: "أوكرانيا مستعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن من أجل تحقيق سلام دائم".

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