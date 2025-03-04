أول تعليق من إسرائيل على الخطة العربية بشأن غزة

وكالات

علقت الخارجية الإسرائيلية على بيان القمة العربية غير العادية بشأن القضية الفلسطينية التي عُقدت اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت الخارجية الإسرائيلية، "بيان القمة العربية يعتمد على السلطة الفلسطينية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) وكل منهما فاسدة"، وفق تعبيرها.

وأضافت أن بيان القمة العربية لا يذكر الهجوم الذي نفذته حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023،

وتابعت الخارجية الإسرائيلية، أنه يجب تشجيع سكان قطاع غزة على فكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تتضمن تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وكانت القمة العربية قد أعلنت في البيان الختامي، أنها "تؤيد قرار مصر بإعادة إعمار قطاع غزة في وجود أهلها على أرضها دون تهجير"، مطالبة "بتحرك قانوني دولي لمحاسبة إسرائيل على استخدام التجويع كسلاح".

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن هدف القمة كان تأكيد الرفض العربي لتهجير الفلسطينيين.

وأضاف أبو الغيط، أن القمة اعتمدت خطة عربية لإعادة إعمار قطاع غزة وفق مراحل محددة، موضحًا أن الخطة العربية ترسم أيضًا مسارًا لسياق أمني وسياسي جديد في غزة.

وأشار إلى أن الخطة العربية تدعو لتشكيل لجنة تكنوقراط تدير القطاع لمدة 6 أشهر تحت مظلة السلطة الفلسطينية.

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الخطة العربية التي طرحت في القمة مرنة وقابلة للتطوير وفق المستجدات، كما دعا البيان الختامي للقمة مجلس الأمن لنشر قوات دولية لحفظ السلام في الضفة الغربية وقطاع غزة.