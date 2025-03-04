وزير الخارجية: أطلعنا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بتفاصيل الخطة العربية لإعادة إعمار غزة

وكالات

قال وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، إنه تم الاتفاق في القمة العربية غير العادية على كل ما قدمته مصر من أفكار وأطروحات.

وأضاف عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي على هامش القمة العربية الطارئة المنعقدة بالقاهرة اليوم الثلاثاء، أن الخطة التي قدمتها مصر بشأن إعادة إعمار قطاع غزة تمت بالتنسيق الكامل مع الحكومة الفلسطينية.

وأشار إلى أنه تم إطلاع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على تفاصيل الخطة التي اعتمدها القادة العرب.

وتابع وزير الخارجية، "بعد اعتماد الخطة عربيًا سنبدأ في العمل على الترويج لها دوليًا"، لافتًا إلى أن الخطة التي قدمتها مصر تتضمن توفير مساكن مؤقتة للفلسطينيين في غزة وإزالة قدر من الركام والتعامل مع القنابل غير المنفجرة.

وقال عبد العاطي، إنه سيتم تشييد 200 ألف وحدة سكنية دائمة خلال المرحلة الأولى من إعادة إعمار غزة، ووفق الخطة المصرية فإن المرحلة الأولى من إعادة الإعمار تتكلف نحو 20 مليون دولار وستستغرق نحو عامين، أما المرحلة الثانية فستستغرق عامين ونصف.

وكشف أنه وفق الخطة المصرية سيتم إنشاء ميناء ومطار في قطاع غزة، كما سيتم إعادة تدوير الركام الناتج عن انهيار المنازل ودمار الطرق في غزة.

وأكد وزير الخارجية، أنه لا بد أن تكون هناك مرحلة ثانية لتنفيذ خطة وقف إطلاق النار في غزة وعلى إسرائيل أن تنفذ التزاماتها كاملة.

وشدد عبد العاطي، على أنه لا يمكن السماح باستخدام سلاح التجويع كأداة للعقاب الجماعي في غزة.

وأضاف، "سنعمل على إعادة تأهيل عناصر الشرطة الفلسطينية في غزة بالإضافة لتجنيد عناصر إضافية".

وأشار عبدالعاطي إلى أن مصر ستسعى لاعتماد الخطة العربية في مؤتمر وزراء خارجية دول التعاون الإسلامي المقرر عقده في جدة.

وأضاف، "كلفنا جميع سفاراتنا للتنسيق مع الأشقاء لحشد الدعم السياسي والمادي لخطة إعمار غزة".