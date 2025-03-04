بعد إعلان الحوثيين.. مسؤول أمريكي: فقدنا الاتصال بمسيّرة فوق البحر الأحمر

وكالات

قال مسؤول عسكري أمريكي، الثلاثاء، إن القوات الجوية الأمريكية فقدت الاتصال بمسيرة من طراز "إم كيو 9 ريبر" فوق البحر الأحمر.

وأوضح المسؤول الأمريكي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن القوات الأمريكية تعمل على تقييم حادثة فقدان المسيرة لتحديد الأسباب واتخاذ الإجراءات التالية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) اليمنية، إنها إسقاط مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو 9" خلال تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة الحديدة، وفق قولها.

وأضافت الجماعة، "هذه المسيرة هي الـ15 التي ننجح في إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس".

وتابعت جماعة الحوثيين اليمنية، "مستمرون في تنفيذ مهامنا الدفاعية للتصدي لأي عدوان على بلدنا"، مضيفة "نتابع التحركات المعادية في البحر الأحمر وبحر العرب ومستعدون للتعامل مع أي تطورات".