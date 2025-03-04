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وزير إسرائيلي: ترامب أبلغنا أن نفعل ما يجب للانتصار في الحرب

11:04 م الثلاثاء 04 مارس 2025

الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بني

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وكالات
قالت وكالة "بلومبيرج" للأنباء نقلا عن وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات، الثلاثاء، إن الدعم الأمريكي لإسرائيل يتجاوز غزة بكثير.
وأشار بركات، إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سألت حكومة الاحتلال الإسرائيلي عما تحتاجه للتأكد من خلو لبنان من "الإرهاب".
وأكد بركات، أن إدارة ترامب دعمت إبقاء القوات السورية الجديدة بعيدا عن إسرائيل، مشددا على أن الرئيس الأمريكي يدعم بقوة التحركات الإسرائيلية الجريئة.
وأضاف وزير الاقتصاد الإسرائيلي: "ترامب أبلغنا أن نفعل ما يجب للانتصار في الحرب وإعادة أسرانا".

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نير بركات الاحتلال الإسرائيلي دونالد ترامب غزة صفقة غزة
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