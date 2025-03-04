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قاض أمريكي: ترامب ليس لديه سلطة إقالة عضو بمجلس الخدمة ال

11:00 م الثلاثاء 04 مارس 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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واشنطن - (أ ب)

حكم قاض اتحادي اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يتمتع بالسلطة لمحاولة إقالة عضو بالمجلس المسؤول عن حماية موظفي الحكومة الاتحادية بسبب انتقام سياسي على خلفية كشف أسرار.

وأقامت كاثي هاريس، عضوة مجلس حماية نظام الجدارة، التي رشحها الرئيس السابق جو بايدن، دعوى قضائية للاحتفاظ بوظيفتها بعدما أخبرها البيت الأبيض الشهر الماضي أنه ستتم إقالتها.

وقضى قاضي المحكمة الإقليمية رودولف كونترياس بأن محاولة ترامب لإقالتها كانت غير شرعية لأنه لم يسع لعزلها بسبب "عدم الكفاءة أو إهمال واجباتها أو التورط في عمل مناف للقانون".

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دونالد ترامب الرئيس الأمريكي إقالة عضو بمجلس الخدمة المدنية كاثي هاريس
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