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على هامش القمة.. عون والشرع يتفقان على التنسيق بينهما عبر لجان مشتركة

10:58 م الثلاثاء 04 مارس 2025

جوزيف عون وأحمد الشرع

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وكالات

أفادت الرئاسة اللبنانية، بأن الرئيس جوزيف عون ونظيره السوري أحمد الشرع اتفاقا على التنسيق عبر لجان مشتركة تُشكَّل بعد تأليف الحكومة السورية الجديدة.

وقالت الرئاسة اللبنانية، إن عون والشرع أكدا على ضرورة ضبط الحدود بين البلدين لمنع جميع أنواع التجاوزات.

والتقى الرئيس اللبناني جوزيف عون نظيره السوري أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، على هامش أعمال القمة العربية الطارئة التي استضافتها مصر.

وتعد مشاركة كل من الرئيس اللبناني والسوري في القمة العربية، هي الأولى لهما منذ توليهما الرئاسة.

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