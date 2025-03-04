أمير قطر: إقامة دولة فلسطينية مستقلة أساس الاستقرار بالمنطقة

وكالات

قال أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، "شاركت بالقمة العربية غير العادية بالقاهرة وتداولنا آخر مستجدات قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضاف آل ثاني، في منشور على منصة "إكس"، "نتطلع لتضافر الجهود وتكثيف العمل والتنسيق الجماعي مع جميع الأشقاء لدعم الشعب الفلسطيني".

شاركت اليوم في القمة العربية غير العادية في القاهرة، تداولنا في أعمالها آخر مستجدات قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. نتطلع إلى تضافر الجهود وتكثيف العمل والتنسيق الجماعي مع كافة الأشقاء لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في نيل كامل حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية. إقامة… pic.twitter.com/Sf5cepNznk — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) March 4, 2025

وأكد أمير قطر أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية أساس الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط.

وشارك الأمير القطري في القمة العربية غير العادية التي عُقدت اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة بشأن القضية الفلسطينية.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن هدف القمة كان تأكيد الرفض العربي لتهجير الفلسطينيين.

وأضاف أبو الغيط، أن القمة اعتمدت خطة عربية لإعادة إعمار قطاع غزة وفق مراحل محددة، موضحًا أن الخطة العربية ترسم أيضًا مسارًا لسياق أمني وسياسي جديد في غزة.

وأشار إلى أن الخطة العربية تدعو لتشكيل لجنة تكنوقراط تدير القطاع لمدة 6 أشهر تحت مظلة السلطة الفلسطينية.