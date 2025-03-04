رئيس المجلس الأوروبي يرحب بخطة مصر بشأن غزة

وكالات

رحب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، بالخطة التي قدمتها مصر والشركاء العرب في القاهرة بشأن قطاع غزة.

وقال كوستا، إنه من المهم أن تغطي الخطة العربية كل الجوانب بما فيها إعادة الإعمار والحكم والأمن.

وأضاف رئيس المجلس الأوروبي، "مستعدون لتقديم الدعم الملموس للخطة العربية بشأن غزة وعلى المجتمع الدولي العمل لتنفيذها".

وأشار كوستا، إلى التزام الاتحاد الأوروبي بالمساهمة في إحلال السلام بالشرق الأوسط والالتزام بحل الدولتين حيث تستطيع فلسطين وإسرائيل العيش جنبًا إلى جنب فى سلام وأمن، بمنأى عن تهديدات الإرهاب، وكذلك دعم مجهودات الدول العربية والسلطة الفلسطينية.

وأكد البيان الختامي للقمة العربية المنعقدة في القاهرة، الثلاثاء، على إمكانية إيجاد بديل واقعي لتهجير الشعب الفلسطيني، داعيًا مجلس الأمن الدولي لنشر قوات حفظ سلام دولية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال البيان الختامي، إن السلام هو خيار العرب الاستراتيجي القائم على رؤية الدولتين.

وأوضح أن استكمال وقف إطلاق النار الذي يتعرض لتحد كبير أولوية، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق في إطار اللجنة العربية الإسلامية لشرح الخطة للمجتمع الدولي.