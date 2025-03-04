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باكستان.. عناصر طالبان يقتحمون حامية عسكرية ويقتلون 17 شخصًا

10:12 م الثلاثاء 04 مارس 2025

باكستان

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إسلام أباد - (د ب أ)

قال مسؤولون إن مجموعة من الانتحاريين من حركة طالبان الباكستانية اقتحمت حامية عسكرية في باكستان اليوم الثلاثاء، وقتلت 17 شخصا على الأقل بتفجيرات وإطلاق نار في هجوم مستمر.

وقام المسلحون أولا بتفجير سيارات ممتلئة بالمتفجرات عند مداخل معسكر محصن بشدة في مدينة بانو شمال غربي باكستان قبل أن يدخل أكثر من 12 مهاجما إلى المجمع، حسبما قال مصدران لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وقال مسؤول بالشرطة إن ما لا يقل عن ستة من المسلحين الذين اقتحموا المجمع قتلوا في إطلاق النار مع قوات الأمن.

وأوضح المسؤولون أن العديد من المدنيين ومسؤولي الأمن حوصروا تحت أنقاض مسجد انهار بسبب تفجير السيارات.

وذكر المصدران أن من بين القتلى 11 مدنيا، وأربعة جنود وشرطيان، وأضافا أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع.

وقال مسؤولا الاستخبارات إن 15 شخصا من المصابين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات بالرصاص وصدمات.

وأضاف ضابط الشرطة أن قوات الأمن ما زالت تقاتل ما لا يقل عن ثمانية مسلحين تحصنوا في مبنى داخل المجمع.

وأعلنت جماعة تابعة لحركة طالبان الباكستانية، وهي حركة مختلفة عن طالبان الأفغانية، مسؤوليتها عن الهجوم، قائلة إن جميع المسلحين كانوا في مهمة انتحارية.

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باكستان حركة طالبان هجوم انتحاري
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